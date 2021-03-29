İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? | İstanbul’da en düşük ve en yüksek kiralar

İstanbul'da en yüksek ve en düşük kiraların hangi ilçelerde olduğu belirlendi. Peki İstanbul’da kira fiyatları en düşük ilçeler hangileri? İstanbul'da en yüksek kira fiyatları olan ilçeler nereler? Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer'de kira fiyatları ne kadar? Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çatalca'da kaç TL? Ortalama kiralar ne kadar? Geri dönüş süresi kaç yıl? Konut yatırımına göre geri dönüş süresi en düşük olan ilçeler nereler?

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