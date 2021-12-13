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İstanbul’da ekonomi zirvesi! Detayları Vahdettin Köşkü'nden canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 14:06
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak. A Haber muhabiri Rıfat Fırat son gelişmeleri Vahdettin Köşkü’nden canlı yayında aktardı. Fırat, “Az önce Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar giriş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de birazdan giriş yapmasını bekliyoruz. Başkan Erdoğan da birazdan Vahdettin Köşkü’ne giriş yapacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek bu ekonomi zirvesinde.” İfadelerini kullandı.
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