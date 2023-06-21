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İstanbul’da 500 bine yakın hayalet ev var

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 14:44
İstanbul'da fahiş kiranın nedenlerinden biri de 500 bin konutun boş tutulması. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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