İslam Memiş’ten altın için A Haber canlı yayınında kritik uyarı: Trene binmenin zamanı değil!

Geçen hafta rekor kıran altın yeni haftaya nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Bundan sonrasında altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor." dedi. Gram altında beklediği rakamı açıklayan Memiş, alım için uygun zamanı ve hangi altın türünün tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

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