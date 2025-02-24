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İslam Memiş’ten altın için A Haber canlı yayınında kritik uyarı: Trene binmenin zamanı değil!

İslam Memiş'ten altın için A Haber canlı yayınında kritik uyarı: Trene binmenin zamanı değil!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 11:57
Geçen hafta rekor kıran altın yeni haftaya nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Bundan sonrasında altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor." dedi. Gram altında beklediği rakamı açıklayan Memiş, alım için uygun zamanı ve hangi altın türünün tercih edilmesi gerektiğini anlattı.
İslam Memişten altın için kritik uyarı İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

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İslam Memiş’ten altın için A Haber canlı yayınında kritik uyarı: Trene binmenin zamanı değil!
İslam Memiş’ten altın için kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı
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