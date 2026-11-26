Yılın son MGK toplantısı sona erdi! 9 maddelik bildiride dikkat çeken mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 9 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Organize suç örgütleriyle mücadele, Suriye ve Irak'la iş birliği, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler ile Türk dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı. İsrail'in bölgedeki işgal ve ilhak politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilenmesi çağrısı yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirilirken ABD-İsrail-İran savaşı ve Libya'nın birlik ve bütünlüğüne yönelik çalışmalar da değerlendirildi.