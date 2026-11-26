İsrail'de ezan yasağı tasarısı reddedildi! Ben-Gvir'in planı neden sonuçsuz kaldı?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Meclise sunduğu ezan yasağı tasarısı, 45 kabul oyuna karşılık 63 ret oyuyla reddedildi. Camilere 50 bin şekele kadar para cezası uygulanmasını ve polise hoparlörlere el koyma yetkisi verilmesini öngören tasarının reddedilmesinde seçimlerin ardından şekillenen Meclis aritmetiği ve koalisyon hesapları etkili oldu. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, A Haber canlı yayınında İsrail'de 2011 yılından bu yana süren ezan yasağı tartışmalarını, Ben-Gvir'in tepkisini ve hükümet kurma sürecindeki koalisyon pazarlıklarını değerlendirdi.