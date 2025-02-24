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Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, 'Altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor.' dedi. Gram altında beklediği rakamı açıklayan Memiş, alım için uygun zamanı ve hangi altın türünün tercih edilmesi gerektiğini anlattı.

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Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:57
Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

Geçen hafta rekor kıran altın yeni haftaya nasıl başladı? Altında yükseliş sürecek mi? Bundan sonrasında altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları;

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

GÜÇLÜ DURUŞ SÜRÜYOR

Ons altın 2.940 dolar seviyesinde. Gram altın 3.552 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Yatay sürecini devam ettiriyor ama güçlü duruş da devam ediyor ons altın ve gram altın tarafında.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI
Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"İYİ BİR SEVİYE DEĞİL"

İlk defa altın alacak yatırımcılara biraz daha uzak durmaları noktasında teknik olarak kar satışlarını beklemesi noktasında uyarılarımı yenilemek isterim. Çünkü bu seviyeler ilk kez altın alacaklar için iyi bir seviye değil. Teknik düzeltmeyi beklemek lazım.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

NE ZAMAN ALTIN ALMALI?

Yaklaşık 400 dolar civarında ons altın tarafında bir yükseliş gördük ve teknik olarak da 200 dolar civarında bir düzeltme yapması lazım. Muhtemelen de mart ayı içinde bu 200 dolarlık kar satışını görebiliriz. 2.800 dolar seviyesinin altına sarkınca o zaman diyebiliriz ki küçük yatırımcıya evet altın alınabilecek bir seviyede tekrar yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiriyoruz diyebiliriz.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"MART AYINI BEKLEMEK DAHA MANTIKLI"

Ama şu anda altın tarafında alım demek çok zor bir karar. Mart ayını beklemek biraz daha mantıklı. Gözlerimiz Rusya-Ukrayna tarafındaki ateşkes haberinde. Savaş bitecek mi? Yeni bir açıklama gelecek mi? Burayı takip etmeye devam ediyoruz. Mart ayında Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Burayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"SERT BİR DÜŞÜŞ BİZİ BEKLİYOR"

Ama gerçek olan bir şey var 2.940 dolar seviyesinde bir ons altın var muhtemelen yukarıda 3 bin dolar sınırı var. Psikolojik direnç seviyesi diyelim oraya. Bir şekilde gösterirler ya da göstermezler ama altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"ALTINI BASKILAYIP KRİPTO PARALARA YOL VEREBİLİRLER"

Gram altın tarafında 4 bin – 4 bin 500 lira, ons altın tarafında 3 bin 50 – 3 bin 80 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm yine devam ediyor. Ama daha yılın ilk çeyreğinde olmamız nedeniyle çok manipülasyon fiyatlamalar, çok sağlıksız fiyatlamalar da gözlemliyoruz. Bitcoin – altın savaşına dikkat çekmiştim kasım ayında daha yılın ilk çeyreğinde kripto paraları baskılayıp altına yol verdiler. Muhtemelen yine mart ayında altını baskılayıp bu sefer kripto paralara yol verebilirler diye tahmin ediyorum.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

KÖPÜK FİYATLAMALAR

Genelde şubat ayı içinde bu son yükselişleri bozmaya yönelik fırsata çeviren birçok vatandaşımız oldu. Hep tek tek sordum birçok araştırma yaptık serbest piyasalarda 'Neden bozduruyorsunuz?' diye. Çoğu ev ve araba almak için altınlarını bozdu. Şubat ayında ciddi bir bozdurma oldu. Ama nakite ihtiyacı olmayanlar da alım tarafında talebini devam ettirdi. Mart ayında yine aşağı yönlü sert hareketler, ki vatandaş da görüyor zaten fiyatın köpük fiyatlamaların içinde olduğunu, yine yoğun bir talep olacak diye bekliyorum.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"İKİ RİSK VAR"

Dikkat çekici bir şey daha oldu bugünlerde. Geçen yıl gördüğümüz 5 bin dolar civarındaki işçilikler 3 bin dolara kadar gerilemişti. Daha sonra aralık ve ocak aylarında bin dolara kadar gerilemişti. Şubat ayında bu işçilikler önce 2 bin 400 dolar devamında 2 bin 600 dolar ve onun devamında cuma günü de 2 bin 800 dolara yükseldi. İthalat yasağından dolayı altın tarafındaki işçilikler tekrar geri gelmeye başladı. O yüzden vatandaşlarımız bu köpük fiyatlamalardan altın alırken bir de işçilikli altın aldığını bilmesi gerekiyor. İki tane risk var karşımızda. Bu risklere karşı da uyanık olması lazım.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

ALTIN ALIRKEN DİKKAT!

Örnek veriyorum 3 bin 550 liradan veya 3 bin 600 liradan gram altın aldım nasıl olsa 4 bin olacak 4 bin 500 lira olacak, zaten onu söylüyoruz problem yok ama bugünkü aldığın gram altının sana 3 bin 550'ye değil 3 bin 750 liraya geliyor. Çünkü 2 bin 600 dolar civarında işçilikler de geri geldi. O yüzden alım yapacak vatandaşlarımızın sağlıklı karar vermesi lazım. Kuyruklar oluşturarak, kaçan bir şey yok, uçan bir şey yok, herhangi bir jeopolitik gerilim yok vs. Alım yaparken vatandaşımızın soğukkanlı ve mantıklı hareket etmesi lazım.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"BUGÜN ALTIN ALIR MISIN?"

Bana desen ki cebinde paran var bugün gitsen altın alır mısın altın yatırımı yapar mısın? Kesinlikle hayır. Bunu kim olarak söylüyorum ben? Yıl içinde 4 bin – 4 bin 500 lira seviyesini bekleyen birisi olarak söylüyorum. Her şeyin bir alım seviyesi vardır. Çünkü ons altın tarafında o kadar agresif yükselişlerin sağlıklı bir teknik düzeltmesi mutlaka olması lazım. Ben şahsen mart ayını beklemeyi tercih ederdim.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

ALTIN ALIRKEN NE ALMALI?

Gram altın tarafında evet şu anda işçilik var külçe altınlarda işçilikler var. Toplu alım yapanlar külçe altın almayı tercih ediyorlar. Bu tarafta 2 bin 600 – 2 bin 800 dolar civarında işçilikler oluyor. Ben şahsen zaten bu fiyatlardan altın almam, altın alma zorunluluğum olsa sarrafiye yarım altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını gibi sarrafiye ürünleri alırdım.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"TRENE BİNMENİN ZAMANI DEĞİL"

Ben sürekli altın yatırımına sıcak bakıyorum ama bir laf var sen bu trenine neresinden bindin başında mı sonunda mı? Trene binmenin zamanı değil. Şu anda durakta bekleyeceksin. Bir sonraki treni bekleyeceksin. Acele etmeyeceksin. Şu anda bu fiyatlar köpük fiyatlamalar düşüşleri mart ayında beklemek lazım.

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

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