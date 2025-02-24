Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil

"İKİ RİSK VAR"

Dikkat çekici bir şey daha oldu bugünlerde. Geçen yıl gördüğümüz 5 bin dolar civarındaki işçilikler 3 bin dolara kadar gerilemişti. Daha sonra aralık ve ocak aylarında bin dolara kadar gerilemişti. Şubat ayında bu işçilikler önce 2 bin 400 dolar devamında 2 bin 600 dolar ve onun devamında cuma günü de 2 bin 800 dolara yükseldi. İthalat yasağından dolayı altın tarafındaki işçilikler tekrar geri gelmeye başladı. O yüzden vatandaşlarımız bu köpük fiyatlamalardan altın alırken bir de işçilikli altın aldığını bilmesi gerekiyor. İki tane risk var karşımızda. Bu risklere karşı da uyanık olması lazım.