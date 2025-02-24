24 Şubat 2025, Pazartesi
Altında iki risk! İslam Memiş gram için rakam ve tarih verip uyardı: Sert bir düşüş bizi bekliyor! Trene binmenin zamanı değil
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, 'Altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor.' dedi. Gram altında beklediği rakamı açıklayan Memiş, alım için uygun zamanı ve hangi altın türünün tercih edilmesi gerektiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:57