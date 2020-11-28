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İş dünyası ile reform görüşmeleri sonrası Bakan Elvan açıklama yaptı

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Giriş: 28.11.2020 15:04
Güncelleme:28.11.2020 15:04
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

Bakan Elvan "İş dünyası görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı yaptık." dedi. Elvan, "Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Elvan, "TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Elvan, Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZİ YANIMIZDA GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." dedi.

REFORM GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİSİ DE BİTTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya gelmişti.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

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