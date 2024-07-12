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IBAN ile para transferinde yeni dönem! Açıklama kısmına detay yazılacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 12.07.2024 15:56
IBAN üzerinden para transferi yaparken açıklama kısmına detaylı bilgi yazılması gerekiyor. Ayrıntıları  A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.
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