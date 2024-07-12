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Hububat hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 09:06
Muş Ovası'nda 2 milyon 95 bin dekar alanda ekimi yapılan hububatın hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor.
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