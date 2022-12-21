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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklamalar: Enflasyonun boynunu kırdık

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Giriş: 21.12.2022 10:36
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İktisat Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. “Enflasyonun boynunu kırdık” diyen Bakan Nebati, “Önümüzdeki aylardan itibaren belirgin şekilde düşecek.” İfadelerini kullandı.
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Enflasyonun boynunu kırdık
"Enflasyonun boynunu kırdık"
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