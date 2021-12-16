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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den asgari ücret açıklaması: Bugün açıklanacak

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Giriş: 16.12.2021 12:24
Son dakika asgari ücret açıklanıyor... Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "asgari ücret bugün açıklanacak" ifadelerini kullanarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." dedi.
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