Silifke Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk çarkı: Makam aracında dolar teslimatı iddiası

Mersin’in Silifke ilçesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen dev operasyonla, Silifke Belediyesi’ndeki kirli ilişkiler ve yolsuzluk ağı çökertildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan bir ihbar e-postasıyla başlayan süreçte, Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un "suç örgütü lideri" sıfatıyla yönettiği iddia edilen devasa rüşvet çarkı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Operasyonda belediye binasındaki çok sayıda belgeye el konulurken, yolsuzluğun festival ihalelerinden imar dosyalarına kadar her alana sirayet ettiği belirlendi.