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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de açıklamalarda bulundu

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Giriş: 09.12.2021 20:25
TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. Bakan Nebati asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Nebati, "2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler." ifadelerini kullandı.
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