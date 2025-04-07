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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 11:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında ekonomideki son çalkantıların kalıcı olmadığını ifade ederken 'Büyümede öngörülenden fazla yavaşlama olabilir' dedi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu vurgularken 'İlk olarak enflasyonu kontrol altına aldık' yorumunda bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil
Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil
"Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil"
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