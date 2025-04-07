07 Nisan 2025, Pazartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında ekonomideki son çalkantıların kalıcı olmadığını ifade ederken 'Büyümede öngörülenden fazla yavaşlama olabilir' dedi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu vurgularken 'İlk olarak enflasyonu kontrol altına aldık' yorumunda bulundu.