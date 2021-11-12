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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Türkiye dalgalı kur rejimi uyguluyor

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 12:18
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınıyor. Sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yüksek döviz kuru ile ilgili eleştirilere "Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" sözleriyle cevap verdi. Ayrıntıları A Haber Ankara Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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