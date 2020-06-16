Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretsiz tedavi mesajı | Video haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerine yer verdi.