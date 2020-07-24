Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a açılan dava hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a destek mesajı yayımladı.