Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: OECD ve AB ülkelerini solladık

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımda yıllık yüzde 2,7 büyüme hızıyla OECD ve AB ülkelerini geride bıraktığımızı açıkladı.