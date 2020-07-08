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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu destek büyümemize ivme katacak

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Giriş: 08.07.2020 18:12
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK'nın son açıklamaları üzerine önemli bir mesaj verdi. Bakan Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." dedi.

Twitter'dan BDDK'nın son açıklamaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli bir mesaj verdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bakan Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti" dedi.

Son dakika: BDDKdan flaş açıklama! Müşterilere kolaylık mesajı... SON DAKİKA: BDDK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! MÜŞTERİLERE KOLAYLIK MESAJI...

"BU DESTEK BÜYÜMEMİZE İVME KATACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK'nın bugünkü açıklamasına atıfta bulunarak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadelerini kullandı.


Son dakika: BDDKdan flaş açıklama! Müşterilere kolaylık mesajı...

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