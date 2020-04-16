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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.” dedi.
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