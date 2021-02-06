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Hamsi avında kısmi yasak kalkıyor! 9 cm altında hamsiler avlanamayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2021 14:35
Güncelleme:06.02.2021 14:37
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da katıldığı toplantı sonrası hamsi avcılığında kısıtlamanın 7 Şubat'ta sona ereceğini açıkladı. Ek tedbirlerle hamsi avı devam edecek. 9 cm altındaki hamsiler avlanamayacak. Kısıtlama kalkmadan önce hamsideki son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can'dan aktardı.
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