Hamsi avında kısmi yasak kalkıyor! 9 cm altında hamsiler avlanamayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samsun'da katıldığı toplantı sonrası hamsi avcılığında kısıtlamanın 7 Şubat'ta sona ereceğini açıkladı. Ek tedbirlerle hamsi avı devam edecek. 9 cm altındaki hamsiler avlanamayacak. Kısıtlama kalkmadan önce hamsideki son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Aybüke Sena Can'dan aktardı.

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