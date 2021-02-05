05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Hamsi av yasağının biteceği tarih açıklandı

Son dakika haberine göre Tarım Ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hamside av yasağı kısıtlaması 7 Şubat 2021 tarihi 00.01’den itibaren sona erecek.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hamsi avcılığının kamuoyunu çok meşgul ettiğini söyledi.

Hamsi avcılığında "3x10" gün olmak üzere uzatma yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlama, 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirlerle avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim. Av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verecekler. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olacak. Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler, bu noktalardan il/ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacağını veya mühürleneceğini dile getirerek, "Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izni verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak. Bu konuda çok kararlıyız." dedi.

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