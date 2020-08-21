Güney Kore'den yola çıktı Karadeniz'de doğalgaz buldu | İşte Fatih sondaj gemisinin özellikleri

Güney Kore'de inşaa edilen Fatih derin sondaj gemisi Karadeniz'deki aramalarının ardından doğalgaz keşfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sıcak gelişmeye göre Tuna-1 sahasındaki çalışmalar sonuç verdi ve 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Keşfedilen doğalgazın ise 2023 yılında vatandaşların kullanımına hazır hale geleceği açıklandı. Peki Türkiye ekonomisinin adeta kaderini değiştirecek bu olayın kahramanı Fatih sondaj gemisinin özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

Güney Kore'de inşaa edilen Fatih derin sondaj gemisi Karadeniz'deki aramalarının ardından doğalgaz keşfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği sıcak gelişmeye göre Tuna-1 sahasındaki çalışmalar sonuç verdi ve 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Keşfedilen doğalgazın ise 2023 yılında vatandaşların kullanımına hazır hale geleceği açıklandı. Peki Türkiye ekonomisinin adeta kaderini değiştirecek bu olayın kahramanı Fatih sondaj gemisinin özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih dünyanın en yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemisinden birisi...

Fatih sondaj gemisi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığına sahip.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknoloji kullanıyor.

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.

FATİH SONDAJ DERİNLİĞİ



Fatih Sondaj Gemisi dünyanın en derin çukurundan daha derinde sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

GALATA KULESİ BOYUNDA SONDAJ KULESİ



Fatih'in sondaj kulesinin uzunluğu yaklaşık olarak Galata Kulesi uzunluğu kadar.

30 TANK AĞIRLIĞINCA YÜK KALDIRABİLİYOR



Fatih Sondaj Gemisi'nin 2 kulesi toplam 30 adet tank kaldırma kapasitesine sahip.

15 TANE BURJ KHALİFE BİNASI KADAR



Fatih Sondaj Gemisi dünyanın en yüksek binesı olan 'Burj Khalife'nin 15 katı boyunda sondaj yapabiliyor.