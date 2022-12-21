Gündem asgari ücret! Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada " Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' ifadelerini kullanmıştı.