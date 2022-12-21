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Gündem asgari ücret! Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin'i kabul etti

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Giriş: 21.12.2022 22:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada " Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
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