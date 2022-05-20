Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? Yarım altın ve tam altın kaç lira? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcı ne yapmalı? Yatırım için en doğru altın hangisi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, tarih vererek altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

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