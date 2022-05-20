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Haberler Galeri Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? Yarım altın ve tam altın kaç lira? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcı ne yapmalı? Yatırım için en doğru altın hangisi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, tarih vererek altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:03
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Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Hem altın yatırımcıları hem de yaz aylarının gelmesiyle düğünü olan vatandaşlar altındaki hareketliliği merak ediyor. Eşime dostuma altın alacağım ne almalıyım diye merak ediyorsanız dikkat!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Altın piyasasındaki son durum ne? Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? Yarım altın ve tam altın kaç lira? Bu dönemde altın almalı mı satmalı mı? Yatırımcı ne yapmalı? Yatırım için en doğru altın hangisi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kuyumcu Faruk Yüksel, tarih vererek altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalar;

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Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Gram altın fiyatları dolardan dolayı dolar endeksli ve onsun yükseldiğinden dolayı 960 seviyelerine kadar yükseldi. Bu seviyelerden bir kar satışı oldu.

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Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Burada takip etmemiz gereken bant aralıkları 940-960 gibi mesela şu anki fiyatımız 852 lira güncel fiyatı buradan 940-960 gram altın fiyatlarını takip edeceğimiz fiyat aralıkları bunlar.

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Güncel altın fiyatları... Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isimden flaş altın tahmini! Tarih verdi: Yükselişlerine kaldığı yerden devam edecek

Çeyrek altın fiyatı 1.560 lira, 3.120 lira yarım altın, tam altın ziynet altın da diyorlar onun fiyatı da 6.240 lira.