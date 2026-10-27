Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni suç duyurusu! Hastalara eziyet iddiası savcılığa taşındı

Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hastalara eziyet ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, hemşirelik yaptığı hastanedeki hastalara kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek elindeki görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddialar ve görüntülere ilişkin ayrıntılar atv'nin özel haberinde ele alındı.