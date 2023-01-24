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GRAM ALTINDA yeni rekor! İslam Memiş'ten A Haber'de flaş tahmin: Yeni rekorlar yolda

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 15:48
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Altında yükseliş sürecek mi? Altının seyri ne olur? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Finans Analisti İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "1.400 – 1.450 bu yıl içerisinde beklediğimiz rakamlar" ifadelerini kullandı.

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