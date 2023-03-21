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GRAM ALTINDA tüm zamanların REKORU! Yükseliş sürer mi? Flaş tahmin: Net RAKAM verdi...

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Giriş: 21.03.2023 09:07
Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?  Cumhuriyet altını fiyatı ne? Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam eder mi? Yatırımcı ne yapmalı? Kuyumcu Faruk Yüksel, piyasalardaki son durumu anlattı ve tavsiyelerde bulundu. Gram altın için rakam vererek "Bu yükselişler devam edecek" dedi.
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler... GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN! RAKAM VERDİ: YÜKSELİŞLER...

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Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
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