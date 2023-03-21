21 Mart 2023, Salı
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GRAM ALTINDA tüm zamanların REKORU! Yükseliş sürer mi? Flaş tahmin: Net RAKAM verdi...
Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı ne? Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam eder mi? Yatırımcı ne yapmalı? Kuyumcu Faruk Yüksel, piyasalardaki son durumu anlattı ve tavsiyelerde bulundu. Gram altın için rakam vererek "Bu yükselişler devam edecek" dedi.