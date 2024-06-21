Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

Piyasalar güne nasıl başladı? Haftanın son iş gününde borsa, döviz ve altında seyir ne yönde? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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