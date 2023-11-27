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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten flaş tahmin... "Daha erken" deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

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Giriş: 27.11.2023 16:18
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın tarihi zirvesinde. Peki yükseliş sürecek mi? Buralardan alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’de yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Gram altın için yıl sonu ve 2024 yılı tahminini açıkladı.
Gram için flaş tahmin: Bu rakamlar sürpriz değil GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN: BU RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL

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