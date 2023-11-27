GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten flaş tahmin... "Daha erken" deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın tarihi zirvesinde. Peki yükseliş sürecek mi? Buralardan alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’de yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Gram altın için yıl sonu ve 2024 yılı tahminini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN