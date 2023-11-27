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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten flaş tahmin | "Daha erken" deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın tarihi zirvesinde. Peki yükseliş sürecek mi? Buralardan alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Gram altın için yıl sonu ve 2024 yılı tahminini açıkladı.

Altında tarihi zirve görüldü. Altın yatırımcılarının uzunca bir zamandır beklediği bir yükseliş bugün itibariyle gerçekleşti.

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

Bu zirve cümlesini daha çok kullanacağız. Çünkü artık 1.900'lü rakamlara alışacağımız bir döneme girdik.


Büyük bir ihtimalle aralık ayının sonlarına doğru 1.950 – 2.000 lira aralığında bir gram altın göreceğiz gibi duruyor.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

SON DURUM

Bugün haftanın ilk işlem günündeyiz. 1.900-1.910 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşti.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

Merkez bankalarının faiz artırımını sonlandırması, jeopolitik gerilimin devam etmesi, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam etmesi gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

"DAHA ERKEN"

Elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satış için daha erken olduğunu söyleyebilirim.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

2024 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Artık 2024 yılının ocak ayı itibariyle 2 bin – 2 bin 500 lira aralığında bir fiyatlama beklediğimizi söyleyebilirim.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

SÜRPRİZ DEĞİL

2024 yılının ortalarında 2.700 lira seviyesi sürpriz değil bizim için.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

"2 BİNLİ RAKAMLARI GÖSTERECEK"

Çünkü ons altın tarafında 2.350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

Dolar tarafındaki yükselişler de gram altını desteklemeye devam ediyor. Haliyle altın fiyatları son 1.900'lü rakamları gördükten sonra ocak ayı itibariyle 2 binli rakamları karşımızda gösterecek gibi duruyor.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

2023'ÜN DE ŞAMPİYONU OLDU

Son 20 yılın en çok kazandıranı gram altın oldu. Yüzde 6.290'lık getiri ile. Şu anda bile gram altın 2023 yılında yüzde 78-79 civarında kazandırdı. Yine birinciliği elden bırakmadı. 2023'ün de şampiyonu olduğunu söyleyebilirim.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 1.900 – 1.910 lira aralığında dalgalanıyor. Çeyrek altın 3.130-3.140 bu aralıklarda. Yarım altın 6.260 lira. Tam altın da 12.520 lira seviyesinde. Bu telaffuz ettiğim rakamlar da tüm zamanların rekoru. Ancak bu rekorlar yine kırılmaya devam edecek gibi duruyor.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

YENİ NORMALİMİZ…

Aralık ayı itibariyle 1.900-2.000 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Yeni normalimiz 1.900 lira seviyesi olacak. Hedef seviyemiz de 2 bin lira seviyesi.

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

DOLAR VE EURO SON DURUM

GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten flaş tahmin | Daha erken deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

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