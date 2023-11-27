GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten flaş tahmin | "Daha erken" deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 1.900 – 1.910 lira aralığında dalgalanıyor. Çeyrek altın 3.130-3.140 bu aralıklarda. Yarım altın 6.260 lira. Tam altın da 12.520 lira seviyesinde. Bu telaffuz ettiğim rakamlar da tüm zamanların rekoru. Ancak bu rekorlar yine kırılmaya devam edecek gibi duruyor.