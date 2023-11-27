GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten flaş tahmin | "Daha erken" deyip uyardı: Bu rakamlar sürpriz değil! Yeni normalimiz...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram altın tarihi zirvesinde. Peki yükseliş sürecek mi? Buralardan alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam altın kaç lira? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Gram altın için yıl sonu ve 2024 yılı tahminini açıkladı.
Altında tarihi zirve görüldü. Altın yatırımcılarının uzunca bir zamandır beklediği bir yükseliş bugün itibariyle gerçekleşti.
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu zirve cümlesini daha çok kullanacağız. Çünkü artık 1.900'lü rakamlara alışacağımız bir döneme girdik.
Büyük bir ihtimalle aralık ayının sonlarına doğru 1.950 – 2.000 lira aralığında bir gram altın göreceğiz gibi duruyor.
SON DURUM
Bugün haftanın ilk işlem günündeyiz. 1.900-1.910 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşti.
Merkez bankalarının faiz artırımını sonlandırması, jeopolitik gerilimin devam etmesi, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam etmesi gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor.
"DAHA ERKEN"
Elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satış için daha erken olduğunu söyleyebilirim.
2024 YILINDA NE KADAR OLACAK?
Artık 2024 yılının ocak ayı itibariyle 2 bin – 2 bin 500 lira aralığında bir fiyatlama beklediğimizi söyleyebilirim.
SÜRPRİZ DEĞİL
2024 yılının ortalarında 2.700 lira seviyesi sürpriz değil bizim için.
"2 BİNLİ RAKAMLARI GÖSTERECEK"
Çünkü ons altın tarafında 2.350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş mümkün olabilir.
Dolar tarafındaki yükselişler de gram altını desteklemeye devam ediyor. Haliyle altın fiyatları son 1.900'lü rakamları gördükten sonra ocak ayı itibariyle 2 binli rakamları karşımızda gösterecek gibi duruyor.
2023'ÜN DE ŞAMPİYONU OLDU
Son 20 yılın en çok kazandıranı gram altın oldu. Yüzde 6.290'lık getiri ile. Şu anda bile gram altın 2023 yılında yüzde 78-79 civarında kazandırdı. Yine birinciliği elden bırakmadı. 2023'ün de şampiyonu olduğunu söyleyebilirim.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın 1.900 – 1.910 lira aralığında dalgalanıyor. Çeyrek altın 3.130-3.140 bu aralıklarda. Yarım altın 6.260 lira. Tam altın da 12.520 lira seviyesinde. Bu telaffuz ettiğim rakamlar da tüm zamanların rekoru. Ancak bu rekorlar yine kırılmaya devam edecek gibi duruyor.
YENİ NORMALİMİZ…
Aralık ayı itibariyle 1.900-2.000 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Yeni normalimiz 1.900 lira seviyesi olacak. Hedef seviyemiz de 2 bin lira seviyesi.
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