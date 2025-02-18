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Gram altın 3 bin 500 TL’yi geçti! Altını tutabilene aşk olsun

Gram altın 3 bin 500 TL'yi geçti! Altını tutabilene aşk olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 21:24
Trump koltuğa oturdu, altın uçuşa geçti. Trump'ın öngörülemez siyaset tarzı, gümrük vergisi tehditleri, küresel ticarette puslu bir hava yarattı. Yatırımcı da güvenli liman altına yöneldi. Gram altın 3 bin 500 lirayı geçti. Peki bundan sonrasında altında beklenti ne? Altın nereye koşuyor. İşte uzmanların açıklamaları.
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Gram altın 3 bin 500 TL’yi geçti! Altını tutabilene aşk olsun
Altını tutabilene aşk olsun!
Altını tutabilene aşk olsun!
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