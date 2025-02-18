Gram altın 3 bin 500 TL’yi geçti! Altını tutabilene aşk olsun

Trump koltuğa oturdu, altın uçuşa geçti. Trump'ın öngörülemez siyaset tarzı, gümrük vergisi tehditleri, küresel ticarette puslu bir hava yarattı. Yatırımcı da güvenli liman altına yöneldi. Gram altın 3 bin 500 lirayı geçti. Peki bundan sonrasında altında beklenti ne? Altın nereye koşuyor. İşte uzmanların açıklamaları.

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