17 Nisan 2025, Perşembe
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Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? A Para canlı yayınında dikkat çeken yorum
Piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına döndü. Kritik karar öncesi ekonomistlerin geneli faizin sabit bırakılacağını tahmin ederken, A Para canlı yayınına bağlanan Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş ise PPK toplantı metninde verilecek mesajlara dikkat çekti.