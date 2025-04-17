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Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? A Para canlı yayınında dikkat çeken yorum

Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? A Para canlı yayınında dikkat çeken yorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 09:12
Güncelleme:17.04.2025 09:12
Piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına döndü. Kritik karar öncesi ekonomistlerin geneli faizin sabit bırakılacağını tahmin ederken, A Para canlı yayınına bağlanan Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş ise PPK toplantı metninde verilecek mesajlara dikkat çekti.
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? A Para canlı yayınında dikkat çeken yorum
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak?
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
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