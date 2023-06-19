Gözler emekli ve memur maaşında

20 milyon memur ve emekli temmuz zammını bekliyor. Gözler refah payında. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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