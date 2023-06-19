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Gözler emekli ve memur maaşında

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:50
20 milyon memur ve emekli temmuz zammını bekliyor. Gözler refah payında. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak.  Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Gözler emekli ve memur maaşında
Gözler emekli ve memur maaşında
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