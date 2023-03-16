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GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Geçici işçi sorununu çözüyoruz

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Giriş: 16.03.2023 09:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi düzenlemesinin bu hafta Meclis'te ele alınacağını açıkladı. Bilgin, EYT düzenlemesinde sözü edilen "Staj mağdurları" kavramının ise doğru olmadığını söyledi. İşte detaylar...
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