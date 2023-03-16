GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Geçici işçi sorununu çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi düzenlemesinin bu hafta Meclis'te ele alınacağını açıkladı. Bilgin, EYT düzenlemesinde sözü edilen "Staj mağdurları" kavramının ise doğru olmadığını söyledi. İşte detaylar...

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