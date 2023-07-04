Gayrimenkul satışında noter dönemi! Alım satım işlemleri başladı

Gayrimenkul satışında yeni dönem başladı. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri bugünden itibaren noterlerde de yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif anlattı.

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