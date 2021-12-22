22 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransız medyası TL’nin yükselişini yazdı: Erdoğan ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı
Başkan Erdoğan'ın Türk Lirası’nı güçlendirecek yeni kararları açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüş, dünya medyasında da geniş yer buluyor. Fransız yayın kuruluşu France 24, liradaki değer kazancını "Erdoğan, ne pahasına olursa olsun ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı" yorumuyla verdi.