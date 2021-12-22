Fransız medyası TL’nin yükselişini yazdı: Erdoğan ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı

Başkan Erdoğan'ın Türk Lirası’nı güçlendirecek yeni kararları açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüş, dünya medyasında da geniş yer buluyor. Fransız yayın kuruluşu France 24, liradaki değer kazancını "Erdoğan, ne pahasına olursa olsun ekonomik bağımsızlık savaşı başlattı" yorumuyla verdi.

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