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Fırtına ve yağış balık avını nasıl etkiledi? Balık fiyatları nasıl etkilendi?

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 09:03
Pazartesi ve salı günleri Marmara bölgesinde şiddetli lodos etkisini gösterdi. Fırtına çatıları uçurdu ve hasara sebep oldu. Bu süreçte balık avı da kesintiye uğradı. Peki fırtına ve yağış balık avını nasıl etkiledi? Denizlerde balık çeşitliği ne durumda? Çanakkale'den son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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