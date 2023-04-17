Finans Merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak! Dev kuruluşlar buraya taşınacak

Türkiye yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı da bugün açılacak. 65 milyarlık merkezin açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Ekonominin nabzı artık İstanbul'da atacak. Finans Merkezi'nde ofis alanı 1,3 milyon metrekare olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN