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Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor? Uzman isimler Powell’in açıklamalarını değerlendirdi

Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor? Uzman isimler Powell'in açıklamalarını değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 23:19
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtilirken uzman isimler A Para ekranlarında faiz kararı sonrası gelişmelerin ne yönde olacağını değerlendirdi.
Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor? Uzman isimler Powell’in açıklamalarını değerlendirdi
Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor?
Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor?
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