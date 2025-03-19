20 Mart 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor? Uzman isimler Powell'in açıklamalarını değerlendirdi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtilirken uzman isimler A Para ekranlarında faiz kararı sonrası gelişmelerin ne yönde olacağını değerlendirdi.