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Fahiş fiyatların önüne nasıl geçilecek? İhracatı sınırlandırmak fiyatları indirir mi? Gıdada fiyat hilelerine çözüm ne?

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 12:47
Temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan fahiş fiyatın önüne geçebilmek için hükümet önlem paketleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Peki fiyat artışının önüne geçilebilecek mi? Fahiş fiyatları tarladan sofraya kimler, nasıl yukarı çekiyor? Fahiş fiyatlara karşı hangi adımlar atılacak? Gıdada fiyat hileleri nasıl çözülecek? Fahiş fiyatın çözümü tarlada mı, raflarda mı? Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları neden artıyor? Zincir marketlerin "stokçuluk" oyunu mu? Market-pazar-hallerde fiyatları ne belirliyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.
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