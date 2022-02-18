Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza! İndirimli satış oyununa geçit yok

Yönetmelik değişti. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmayacak. Fahiş fiyat artışı yapana 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ceza verilecek Stokçuluk yapana 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza kesilecek. Peki cezalar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN