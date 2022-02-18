18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza! İndirimli satış oyununa geçit yok

Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza! İndirimli satış oyununa geçit yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 08:15
Yönetmelik değişti. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmayacak. Fahiş fiyat artışı yapana 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ceza verilecek  Stokçuluk yapana 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza kesilecek. Peki cezalar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz gazınde flaş gelişme!
Karadeniz gazınde flaş gelişme!
Kapsam genişletildi
Kapsam genişletildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza
İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik
İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik
Pazarda fiyatlar yüzde 30 düştü!
Pazarda fiyatlar yüzde 30 düştü!
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Gübrede yüzde 30 yemde yüzde 12 indirim!
Gübrede yüzde 30 yemde yüzde 12 indirim!
Esnafın elektrik faturası yüzde 25 inecek
"Esnafın elektrik faturası yüzde 25 inecek"
Türkiye’nin ilk sondaj platformu
Türkiye’nin ilk sondaj platformu
Zincir marketlerin indirim oyunu
Zincir marketlerin indirim oyunu
Daha Fazla Video Göster