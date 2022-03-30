EYT’liler için düzenleme ne zaman? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Asgari ücrette yeni zam olacak mı?

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücrette yeni gelişme! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade ederken, asgari ücret hakkında da konuştu. Peki EYT kimleri kapsayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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