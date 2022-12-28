EYT'de yaş şartında flaş detay! O kişiler de sürece dahil edilecek

Başkan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Açıklama öncesi son detaylar merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin kapsamını değerlendiren Yılmaz, işverene verilecek desteklerin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...