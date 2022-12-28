28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'de yaş şartında flaş detay! O kişiler de sürece dahil edilecek

EYT'de yaş şartında flaş detay! O kişiler de sürece dahil edilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 17:55
Başkan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. Açıklama öncesi son detaylar merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin kapsamını değerlendiren Yılmaz, işverene verilecek desteklerin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
EYT’de yaş şartında flaş detay!
EYT'de yaş şartında flaş detay!
EYT’de kritik saatler! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor
EYT'de kritik saatler! Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
2/B başvuruları sona eriyor!
2/B başvuruları sona eriyor!
3 ilçede doğalgaz heyecanı
3 ilçede doğalgaz heyecanı
Hangi ürünler indirimde?
Hangi ürünler indirimde?
Sitelerde asansör aidatı tartışması
Sitelerde asansör aidatı tartışması
EYT’de son durum ne? İşte yanıtı
EYT'de son durum ne? İşte yanıtı
Batı’ya petrol misillemesi! Vanalar kapandı
Batı’ya petrol misillemesi! Vanalar kapandı
Doğal gaz müjdesinin mimarı: Berat Albayrak
Doğal gaz müjdesinin mimarı: Berat Albayrak
Milli enerji hamleleri meyvesini verdi
Milli enerji hamleleri meyvesini verdi
Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı ne olacak? Emekli ve memur maaşları ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı ne olacak? Emekli ve memur maaşları ne zaman açıklanacak?
Karadeniz gazı işte buradan karaya çıkacak
Karadeniz gazı işte buradan karaya çıkacak
Daha Fazla Video Göster