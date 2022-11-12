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EYT'de tarih ve kapsam netleşti! İşte masada kalan iki alternatif

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Giriş: 12.11.2022 18:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'nin tarih ve kapsamını açıklamasının ardından masada yeni alternatifler konuşulmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber ekranlarında milyonların ilgilendirilen kararın detaylarını yorumlarken, masadaki alternatifleri de değerlendirdi. Peki EYT kimleri kapsayacak? Kimler EYT'li sayılacak? İşte detaylar...
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