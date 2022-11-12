EYT'de tarih ve kapsam netleşti! İşte masada kalan iki alternatif

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'nin tarih ve kapsamını açıklamasının ardından masada yeni alternatifler konuşulmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber ekranlarında milyonların ilgilendirilen kararın detaylarını yorumlarken, masadaki alternatifleri de değerlendirdi. Peki EYT kimleri kapsayacak? Kimler EYT'li sayılacak? İşte detaylar...