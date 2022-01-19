EYT’de son gelişmeler neler? EYT’de 5’li çözüm nasıl olacak? EYT için hangi adımlar atılacak?

EYT için 5'li çözüm gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun EYT’liler ile ilgili ‘Bu yıl içinde ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız’ şeklindeki açıklaması, milyonları heyecanlandırdı. Bu gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

EYT ÇÖZÜMÜNDE 5'Lİ ROTA

1- Kapsamın tespit edilmesi

2- Emeklilik şartlarının belirlenmesi

3- Mali boyutunun tespiti ve kaynak bulunması

4- Uygulama usulünün belirlenmesi

5- Yasalaşma aşaması