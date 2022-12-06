EYT'DE KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? EYT'de hangi tarihe dikkat eden kazançlı oluyor? Kıdem tazminatı nasıl artar?

EYT düzenlemesinde herkesin aklında soru işaretleri var. Masada hangi başlıklar var? EYT'de kimler borçlanma yapmalı? Hangi tarihe dikkat eden kazançlı oluyor? Hepsinin detaylarını A Haber canlı yayınına konuk olan ekonomist Muhammet Bayram anlattı.

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