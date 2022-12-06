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EYT'DE KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? EYT'de hangi tarihe dikkat eden kazançlı oluyor? Kıdem tazminatı nasıl artar?

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 12:48
EYT düzenlemesinde herkesin aklında soru işaretleri var. Masada hangi başlıklar var? EYT'de kimler borçlanma yapmalı? Hangi tarihe dikkat eden kazançlı oluyor? Hepsinin detaylarını A Haber canlı yayınına konuk olan ekonomist Muhammet Bayram anlattı.
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