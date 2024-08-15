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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda

Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 12:35
Güncelleme:15.08.2024 12:35
Evde bakım yardımı ödemeleri, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki artışla 9 bin 77 lira olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
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Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
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